4月十大屋苑二手買賣合約登記金額按月增15%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，4月份十大藍籌屋苑的二手買賣合約登記錄得336宗，總值29.98億港元，較3月的311宗及25.96億元，分別上升8%及15.5%。其中登記金額創逾7年新高，宗數則創逾4年新高。



他指出，4月份的登記是反映3月期間的市況，顯示新春後樓市進入季節性旺市，低息環境持續及樓價回穩上升，刺激用家釋放購買力，帶動二手大型屋苑交投連升5個月。



期內嘉湖山莊錄得最多買賣登記，共51宗，總值2.75億元。美孚新村錄48宗居次席，總值4.18億元。太古城錄46宗排第三位，總值5.82億元。



4月份有5個屋苑的買賣登記宗數按月增加，其中太古城按月大增84%。其次是麗港城，宗數按月上升31.8%；海怡半島、康怡花園及美孚新村的升幅介乎14.3%至30.3%。而嘉湖山莊的登記宗數雖然居首，但按月減少3.8%。



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