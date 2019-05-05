耀才證券：北水流入長遠利好港股走勢

耀才證券(01428)周日(5日)舉辦「港美股樓大拆解」講座，集團研究部總監植耀輝表示，對於港股前景樂觀，料今年於29,000點至31,000點徘徊。北水會繼續流入，長遠對港股帶來正面影響。執行董事兼行政總裁許譯彬則普遍睇好國際銀行股及科技股。



豐盛金融資產管理董事黃國英坦言，目前美股及港股已上升至高位，操作上存有困難。但他認為，港股處於慢牛狀態，未來仍有上升動力。他續稱，港股目前已水漲船高，在股票選擇不多的情況下，看好人工智能(AI)及5G概念股。



他又看好A股走勢，但不建議買入追蹤指數的交易所買賣基金(ETF)，建議投資者可考慮傳統的白馬股如白酒及機場股。



樓市方面，紀惠集團行政總裁湯文亮稱，年輕人如有能力宜盡快上車。未來只有更多年輕人踏入社會，加上內地人來港生活及買樓，只會令住屋需求有增無減。對於在大灣區置業，他反問「內地人都來港買樓，為何港人要逆流而行？」要令年輕人有機會上車，政府責任最大，或要官商合作才有機會協助年輕人置業。



近日標普500及納指創新高，有「美股隊長」之稱的美股投資者吳瑞麟指，長遠看好美股走勢，並特別睇好科技股，如蘋果公司及亞馬遜等。惟美股已連升4個月，短線會有調整，建議投資者要小心部署。



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