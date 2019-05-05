樓價UPDATES︰嘉湖山莊租賃交投活躍

樓市前景明朗，投資客亦伺機入市，天水圍嘉湖山莊近日錄得連租約戶成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌太古城明宮閣低層E室三房戶，向西南，實用面積約702方呎。業主以約3.1萬元放租，約1個月後，獲外區夫婦議價至3萬元承租，實用呎租約42.7元。



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九龍區



●九龍站漾日居6座中層D室，實用面積934方呎，採三房包括套房間隔，另設工人套房，座向西南方，望內園景，獲買家以2,460萬元承接，實用呎價26,338元。原業主於2007年5月以765萬元入市，持貨12年帳面獲利1,695萬元。



●長沙灣昇悅居1座低層E室，以兩房設計，向北望園景，實用面積約511方呎，剛以1.95萬元租出，實用呎租約38.2元。據悉，新租客為心儀單位價錢相宜，故睇樓兩次即決定承租。



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新界區



●嘉湖山莊翠湖居2座中層H室，實用面積約549方呎，採三房間隔，向東南望中央公園景。上址享罕有園景，座向佳，加上連租約放售，吸引區內投資客零議價下以625萬元購入，實用呎價約11,384元。上址為原業主於2011年3月以約236萬元購入，期內升值逾1.6倍。



●馬鞍山海典居7座高層E室，實用面積558方呎，以兩房間隔，議價後以828萬元易手，實用呎價14,839元。原業主持貨4年，帳面現獲利約199萬元。



●入伙新盤屯門珀御續錄租務個案，該項目高層D室兩房戶，實用面積476方呎，有區內人士鍾情單位設對流窗，通風度高，決定以1.6萬元承租，實用呎租為33.6元。若以業主2017年購入價約737.33萬元計算，回報率約2.6厘。



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