日出康城MONTARA提價加推116伙　周一起接受登記

會德豐地產常務董事黃光耀表示，昨日(5月5日)全數沽清的將軍澳日出康城MONTARA，輕微加價1%加推全新5號價單，提供116伙，預計周一(6日)公布銷售安排，料最快周五(10日)展開次輪銷售。項目周一開始接受認購登記。



會德豐地產助理總經理(業務拓展)楊偉銘稱，該盤新加推出的單位，面積362至861方呎，折實售價589萬至1,233.2萬元，呎價13,290至17,636元，整批平均折實呎價15,612元。以折實價計算，整批單位市值約9.12億元。



會德豐地產市務助理總經理陳惠慈表示，昨日(5日)首輪銷售最終共接獲18,667張入票，即超額認購37倍，成為今年票王，而單日沽出500伙，套現逾40億元，亦為今年單日賣樓紀錄。她又稱，昨日大手時段共沽出144伙，以家庭客為主，套現約13.8億元，其中有3組買家連購4伙，另有4組買家連3伙。

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