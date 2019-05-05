聯儲理事新人選！特朗普前政策顧問有意競逐

美國聯儲局理事傳出新人選，外國媒體報道，白宮已詢問特朗普的前政策顧問保羅溫弗里(Paul Winfree)是否有意加入聯儲局理事會。



早前美國總統特朗普心儀的聯儲局理事人選摩爾(Stephen Moore)及Herman Cain相繼宣布退出提名。



Paul Winfree曾擔任特朗普的本地政策委員會副主任。知情人士稱，白宮是在幾周前就這一問題徵求aul Winfree意見的，他對這份工作表示了興趣。



Paul Winfree現在美國保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）負責經濟政策研究。

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