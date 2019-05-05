調查：8成南韓人不想退休　原因係...

南韓媒體報道，當地求職網站Job Korea的一項調查顯示，10名南韓職場人士中有近8位退休後想繼續工作，即是「退而不休」。



75.8%受訪者表示，如果有機會還想繼續工作，工資低也沒關係；40.7%的人稱希望的工作時間是一天6小時；希望的工資金額為每月155萬韓圜(約合7,748港元）。



事實上，南韓老人貧困問題甚為嚴重。經合組織發表的《2019年各國老人貧困率現狀》顯示，南韓老人貧困率為46%，在經合組織國家排名中居首。



統計指南韓人期待壽命為82.6歲，有分析認為面對人均期待壽命的增加，很多人退休後想繼續工作，從而保證在退休後有能維持至少今後20年生活的收入。

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