孖妹S檔案︰財金界媽咪最冧邊隻股？

5月12日(星期日)就係母親節喇，唔想畀媽咪話兩手空空無心肝，或者嘥錢買埋唔等使嘅嘢，就不妨參考吓以下8位媽媽想要咩股票。買股票做母親節禮物，可博升值賺錢之餘，仲可以畀佢哋靈活套現，包你買完唔會後悔。佢哋各人都揀咗一隻想收到嘅股票禮物，話前景好好，當然資訊只供參考，始終都要靠你哋自己細心揀啦！



1、【滙控高息吸引 長揸之選】

●蔡：法興證券上市產品銷售部副總裁 蔡秀虹



蔡：我仔仔得五歲，整勞作送畀我已經好開心。如果講到收股票做禮物，就由爸爸送啦，我會想要滙豐控股(00005)，因佢派高息，而且公司歷史悠久，喺母親節買入就似歌頌緊母愛係幾咁長久、不朽。至於買入價，就咩位都無有怕，反正係長線持有，有息收。



Kitty：想老公每年都買滙控股票畀你嗎？



蔡：咁又唔好，一旦滙控改變派息政策，我又唔想要㗎喇。如果唔係一定要揀隻股票作為禮物，我更想要一部相機，可以用嚟影低開心甜蜜嘅時刻，得閒又可以拎番相片出嚟回味。



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2、【擬增持保協 幫小孩儲錢】

●許：滙豐前輪后 許佩琪



許：我女女只有13個月大，所以我唔等收佢嘅禮物。佢嘅出世，對於我嚟講就係最好嘅母親節禮物。



相反，係我送禮物畀女女。我去年底開始買入保利協鑫能源(03800)，打算繼續增持，作長線投資，當幫小朋友儲錢。因面對全球暖化、大氣層穿窿及冰川溶化等不爭嘅事實，為咗我哋下一代，光伏等再生能源取代傳統能源係大勢所趨，所以我睇好新能源股前景。而唔少公司都響應環保，蘋果公司部分零售店及辦公室等已實現綠能供電。



Kitty：母愛真偉大。咁等老公送啦！



許：如果老公送，我會想要法國奢侈品集團LVMH股票，比送LV袋更實際。



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3、【恒地或受惠樓市睇58元】

●Pinky：信誠證券聯席董事張智威太太 Pinky



Pinky：唔使期望母親節會有咩驚喜，因我老公多年前已大手買入恒基地產(00012)送畀我，佢話每年嘅十送一紅股就係我嘅母親節禮物，畀我隨意沽貨套現。



我幾鍾意份禮物，因我覺得香港樓價會繼續升，而恒地係四大地產家族之一，旗下擁有最多農地，一旦農地可以起樓，佢就最受惠。但無論如何，我有信心股價會升到58元，即距離現價仲有大約十元升幅，每手仲可賺一萬蚊。



Kitty：嘩！你份禮物唔使驚走數啦。



Pinky：都係㗎。但除咗紅股，老公亦習慣請全家去旅行慶祝，之前幾年奶奶都會去，但因為腳痛，今年同唔到我哋去日本。老公會包晒所有開支，包括旅費及手信等。嘻嘻！



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4、【買定茅台當儲教育基金】

●陳：上海專業投資者 陳慧娟



陳：我仔仔得9歲，所以過往佢送畀我嘅母親節禮物都係心意卡，好窩心。而我最想老公代仔仔送一手貴州茅台(600519.SH)股份畀我，因我有信心其股價仲有排升。趁依家A股有強勁升勢，我已All-in貴州茅台A股博股價狂升，當然另有三分之二資金作為屋企老人家養老之用。我覺得滬綜指兩年內會升至5,000點！



我覺得貴州茅台股票抗跌力強，可以一直持有，等仔仔結婚時先套現買樓或當教育基金都幾好。貴州茅台係中國白酒龍頭奢侈品牌，國宴必備，亦係A股最貴嘅一隻股票，過去五年股價漲咗十倍。佢仲係機構投資者嘅愛股之一，屬於價值投資王。另外，佢嘅產品係限量，只有貴州一個地方先出產到，所以淨利潤可高達55%。



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5、【中海財務穩 28元不妨博】

●吳：國農證券董事總經理林家亨太太 吳乙澄



吳：我老公每年母親節都會送唔同禮物畀我，好有心思，例如送手錶，或者請我全家去旅行等。至於今年，佢就打算送中國海外發展(00688)嘅股票畀我。呢隻藍籌股好耐歷史，亦係我嘅lucky star，之前帶挈過我賺唔少錢，所以今次我都希望再接再厲。



再者，中海係一家央企，應該會較快得知政府收水限購嘅消息，然後適時做好應變措施。況且，其債務亦較同行低，財務更穩健，所以我都幾有信心呢份係一份大禮物。



彩兒：林先生有閃電炒家之稱，佢係咪會幫你睇位食胡？



吳：當然啦！佢話，股價逾28元時買入，升穿31元時沽貨。



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6、【中國生物製藥受惠需求】

●伍：麗晶銀器製造廠高級經理 伍嘉倩



伍：我有一仔一女，兩個都係十幾歲咋，仲未識投資股票。但如果要我買隻股票送畀自己，會揀醫藥股，例如中國生物製藥(01177)。因人均壽命愈嚟愈長，對藥物就有更多需求，以維持身體機能運作，所以醫藥行業有得做。另外，我亦睇好科網股，例如騰訊控股(00700)，但覺得佢目前估價過高，唔值得買。



Kitty：你經營銀器生意，會唔會鍾意收到銀器飾物做禮物，戴上身之餘又可博升值？



伍：銀器小飾盒及燭臺幾受客人歡迎。但因自己做銀器，日對夜對，就真係唔想收番銀器禮物。至於博升值嘅投資，我覺得非磚頭莫屬。另外，因我同屋企人每年都會去加拿大旅遊，經常兌換加元，所以現年14歲嘅仔仔同我都留意加元走勢。仔仔曾經同我講，加元好抵要暢定，但我無理，之後真係升咗。哈哈！



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7、【保健股產品多元有錢景】

●許：散戶 許澄澄(Christina)



許：喺過去嘅母親節，都係食吓飯就算，因我嘅小朋友仲細，而老公就會教佢哋講母親節快樂及「Mammy, I love you.」



彩兒：佢哋應有儲利是錢或零用錢，夠買一手股票送畀你？



許：如果真係收股票作為母親節禮物，小朋友零用錢的確夠畀。哈哈！到時我會想佢哋送位元堂(00897)嘅股票畀我。因為旗下位元堂及珮夫人品牌家喻戶曉，我細細個就開始飲佢嘅藥水，之後亦用過佢嘅鼻敏感貼。其產品推陳出新，與時並進，公司發展前景應該唔錯。況且每手都係千幾蚊，唔算太貴。



另外，若香港飲食集團太興成功上市，我都有興趣抽。旗下餐廳如茶木及錦麗嘅食物及服務質素唔差，我哋都係常客。所以，我有信心就算太興未來拓展非餐飲業務一樣會成功。但未知其入場費，如果太貴，就可能叫老公送啩。



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8、【揸領展做包租婆賺家用】

●方：股評人譚朗蔚太太 方淑莊



方：老公打算送領展房產基金(00823)嘅股票，話可以畀我一嘗做包租婆嘅滋味，印印腳有錢袋。領展過往的確有「升」有息，股價升且有穩定派息。另公司不斷拓展業務，目前香港及內地物業佔整體物業組合估值嘅比例約九比一，而兩地物業租用率都高，亦擅於幫助物業升值，明顯有投資眼光。



彩兒：有得做包租婆，係咪最幸福嘅母親節？



方：咁又唔係。我鍾意有心思、唔太實際嘅禮物多啲。股票明碼實價，有升有跌，唔係幾好。我亦唔想年年收股票，因揀禮物嘅過程幾幸福，我點可以剝削佢嘅快樂呢？



我兩個仔仔分別係兩歲及五歲，過往一到母親節，就似慶祝兒童節，一家大細去主題樂園，去小朋友鍾意嘅餐廳。不過有收到大仔設計嘅心意卡。



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