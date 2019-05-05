財經評論：人工智能難逆轉　商業模式大變身

「股神」巴菲特近日再次成為全球焦點，除了舉行股東大會外，亦披露麾下投資旗艦巴郡已買入亞馬遜股票，金額料以億美元計。雖然他強調不是個人決定，但相信重大投資必要經其首肯才能實行，預示的不只是零售業會出現顛覆式轉變，更深層意義在於人工智能大勢。



目前美國街頭巷尾都在熱議「亞馬遜化」，原因在於它絕非單純的電子商貿巨企，最大的價值在於掌控着海量客戶數據，並逐步發展出一門絕非行內人能挑戰的智能技術，有不少專家已憂慮，若生活上每一點滴都由它操控，後果難以想像。



據悉，由於亞馬遜佔據着美國一半電子商務市佔率，輕易地就能掌握絕多數當地人、甚至全球客戶的日常習慣資料，除了能提供度身訂造的服務外，近期亦開始研發人面識別系統，就連當地一些警局也是其客戶，以便提高破案率。足見「數據」似乎已令其處於不敗之地，只要瞄準某行業進行併購，該行業的競爭對手就會頓時感到極其困擾。最近亦有報告指出，美國實體店關門速度如何，取決於亞馬遜的發展方針。



眾所周知，巴菲特一向奉行價值投資，鮮有高位追貨，惟亞馬遜及蘋果公司皆被視為違反原則。當中，入股蘋果公司初期更被猛烈抨擊，事後則證明其寶刀未老、眼光獨到，不少著名投資大師雖然較巴菲特早入市，但亦早已離場。該兩家巨企的共通點是：牢牢掌握着全球客戶的重要數據，為未來智能社會不能取代的珍貴資源，足證股神雖然仍使用傳統摺機，但已洞悉人工智能大勢！



事實上，在全球擁有36個發達國成員的經合組織近期就預警，鑑於人工智能愈趨成熟，正迅速地改變工作環境，估計未來十五至二十年，恐有近半職位會被顛覆式轉變，尤其對年輕人、低技術、兼職，以及自由工作者帶來危機，若各地政府不立即謀求應對，社會難以和諧。報告又強調絕非譁眾取寵，因過去十年，工業用的機械人數量已暴增三倍，到明年將再倍增。



可以預見的是，未來只有巨企才能愈做愈強，因它們掌握的數據能讓客戶以最具效率、最便宜、最窩心地接受服務，這是其他企業做不到的。股神過去的投資雖然不是百分百穩賺，例如買入國際商業機器的股票就讓他損失不菲，但往績告訴我們，他看到的大趨勢鮮有出錯，打工仔面對不久未來的嶄新轉變，必要在知識上追補，免得溫水煮蛙，不知不覺被社會淘汰。

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