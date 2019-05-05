iPhone內地市佔跌至第五　華為增長勢頭不減

內地智能手機市場排名再有變動，據市場調查機構Counterpoint Research的數據顯示，蘋果公司（Apple Inc.）的iPhone今年首季市佔率僅7%，而去年同期則是13%，排名由第四跌至第五位。反觀位居榜首的華為增長勢頭不減，市佔率按年增加8個百分點，至29%。



今年首季智能手機內地整體出貨量接近1億部，按年減少7%，按季則減少12%。期內華為銷量近3,000萬部，主要集中在高中端價位的市場。



數據亦顯示，今年初iPhone的新型號在內地調整售價之後，iPhone XR和iPhone XS Max銷量較去年底有起色。



至於Vivo和OPPO，則分別以20%和19%的市場份額，成為內地第二大和第三大品牌，按年分別增長4個百分點和2個百分點。小米則緊隨其後，市佔率按年降兩個百分點至11%。排名第六位的三星，市佔率為1%。



另方面，以全球計算的市場調查機構IDC數據顯示，今年首季全球智能手機出貨量3.108億部，按年減6.6%，為連續第六季下跌。市佔排名首位的三星手機出貨量按年跌8.1%至7,190萬部；第二位的華為，出貨量則增50%至5,910萬部；第三位的Apple，出貨量則大跌30.2%至3,640萬部。



智能手錶方面，Counterpoint指出，今年首季全球整體出貨量按年大增48%，市佔第一的Apple Watch出貨量按年增49%，但市佔率僅升0.3個百分點至35.8%。三星市佔則上升一位至亞軍，市佔率按年增3.9個百分點至11.1%。



IMOO和Fitbit智能手錶分別為第三、四位，市佔9.2%和5.5%；華米科技的Amazfit和華為智能手錶的市佔率分別為3.7%和2.8%。

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