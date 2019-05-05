新股專輯：9公司五月等掛牌　吸資逾90億

5月首兩周幾乎隔日便有新股上市，計及信義光能(00968)分拆的信義能源，合共至少九隻新股於月內首掛，初步估算共集資逾90億元。當中，除信義能源集資額最大外，其餘新股均屬小型股。



據彭博社報道，去年底叫停新股上市的信義能源擬捲土重來，計劃籌資不超過6.49億美元（約50.62億港元），較去年原定最多集資45.49億元增加11.27%。據悉，信義光能於本月14起接受投資者申購，預計20日截止認購及定價，28日首掛。



除了「本地薑」金融交易解決方案供應商連成科技集團(08635)早於上周二「打頭炮」掛牌外，其他於月內排隊上市的新股包括內地新藥技術發現平台維亞生物(01873)、內地移動互聯網公司兌吧(01753)、由中國光大國際(00257)分拆的中國光大水務(01857)及馬來西亞工程承包商JBB BUILDERS(01903)，合共集資逾30億元，當中以維亞生物集資最多，佔其中15.21億元。



值得留意的是，光大水務早於2014年透過反收購在新加坡交易所主板上市，上市編號為U9E。公司在2018年度年報中指，為促進企業長遠發展，申請來港上市以取得雙重第一上市地位，並能吸引不同投資者。



事實上，光大國際曾於2017年5月8日分拆旗下環保服務供應商光大綠色環保（01257）上市，當時的招股價5.4元，以5月3日收市價5.75元計，累升僅約6.48%。

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