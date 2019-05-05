北水重臨港股可衝今年高位　惟後勁難繼

五一長假期後內地股市及滬、深港通周一復市，「北水」回歸有望令港股成交回升，儘管本周內地將公布多項經濟數據，料未必能盡如人意，但市場憧憬中美本周五(10日)或可達成貿易協議，淡友不敢做淡。有券商直言，港股目前是「窄幅橫行、慢牛向上」的格局，不排除本周恒指可向上突破今年30,280點高位，但衝高後再上升空間或有限。



美股上周五收升197點，料可帶動港股高開，惟本周內地將公布財新中國採購經理指數（PMI）、外貿數據、通脹及中國工業品出廠價格指數（PPI），連同中美貿易談判進展，勢成為市場焦點。



富蘭克林鄧普頓多元資產方案團隊副總裁周文輝相信，港股本月料缺乏方向，中美貿易談判未有實質結果之前不見得會有很大調整。不過，就算兩國「傾唔埋欄」的機會率低過兩成，港股「小回後大漲」10至15%難度不小，首先中美今次能否化解所有分歧是未知之數，且全球經濟目前不見得會加速，市場要再觀察多一、兩季。



儘管港股短線只會橫行，但他建議投資者不必急於「割禾青」，認為暫未見太大下行風險，套利後未必再有好的機會入市。他又指，美元前景只是「中性」，美國經濟好可望令其他地區受惠，而不是吸走新興市場資金。現時旗下基金主要配置於美國和新興市場股票，認為值博率較高。



港股持倉方面，他較看好本地地產股和公用股、中資工業股、材料股和能源股；但減持中港金融股，認為於美國暫停加息下，「價值」和「質素」都不吸引，科技股則輸在「價值」。



中投傲揚基金經理溫鋼城表示，倘內地數據是市場預料之內只略差少少，意味「阿爺」無條件「閂水喉」，滬綜指能反彈回3,100至3,200點，將有助港股回穩。若中、美能達成貿易協議，有望可帶動恒指挑戰今年高位30,280點，甚至可升上30,500點，但他承認現時港股「火氣不夠旺盛」，高位再向上衝有難度，且貿易協議條款一定「辣」，利好美國多過中國，恒指衝高後不排除會橫行整固，向下回補29,100點的裂口。



不過，他維持恒指「窄幅橫行、慢牛向上」的觀點，認為恒指中線仍有機會上試31,000至32,000點，28,000點有很大支持，投資者不宜沽空，但可「炒股不炒市」，短線可增持本地銀行股及地產股、高息股、中資金融股、內需及日常消費股如「豬肉股」等。



豐盛金融資產管理董事黃國英坦言，目前美股及港股已上升至高位，操作上存有困難，港股短期升浪或暫告一後落，進入整固階段，市場將更趨兩極化，但認同港股處於「慢牛」狀態，未來仍有上升動力，看好人工智能（AI）及5G概念股，如中國鐵塔（00788）。



獨立股評人譚朗蔚表示，倘恒指能企穩30,200點關，港股有望尋回上升方向，看好已突破橫行區的友邦保險（01299）及有業績支持的滙豐控股（00005）、汽車股及物業管理股等，惟「股王」騰訊（00700）或有獲利回吐。



中金亦指出，隨着內地企業盈利預測開始企穩回升，中美貿易磋商又踏入最後衝刺，A股於MSCI指數的比重又將於五月底獲調高，本輪料可吸引40億美元資金流入A股，有助紓緩A股的壓力，而港股年初至今大幅落後A股，目前估值相對偏低，或可跑贏A股。



不過，滙盈資產管理董事總經理連敬涵卻較審慎，直言環球經濟疲弱，內地即將公布的經濟數據未必太好，或借勢「跌一跌」，恒指料於29,800至29,900點間徘徊，又指現時港股似是熊市B浪，建議投資者不宜太勇，買股票不宜重倉。

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