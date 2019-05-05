【產經專題】 銀行私貸爆減息戰　最多累劈1.4厘

美國加息周期或提早結束，令香港銀行上調利率的壓力驟降。自去年底以來，部分大型銀行更已經率先下調無抵押貸款息率，最高減幅超過1.4厘。有銀行界人士認為，在銀行資金成本降低及經濟回穩之下，上半年的私人貸款息率仍有下跌空間。



綜觀市場上的私人貸款，以貸款額10萬元及還款期12個月計算，息率普遍介乎4.17至7.9厘。在美國暫停加息之下，恒生銀行(00011)、滙豐銀行及渣打銀行(香港)由去年底至今，已齊齊調低私人貨款息率。業界人士認為，大型銀行的私人貸款額基數較大，對利率變化的敏感度或較高 。



以貸款額10萬元及還款期12個月計算，自去年10月至今，渣打銀行的私人貸款息率降幅最為進取，大減1.41厘，至現時的4.94厘，暫為四大行中最低；而恒生銀行近期亦將相關息率由6.78厘下調至5.86厘。



●滙豐整體利率趨向下

至於滙豐銀行的私人貸款息率，3月份曾較去年底大幅下調2.53厘，至4.96厘。雖然其息率至今已反彈至6.8厘，但相較去年10月仍低0.69厘，整體利率水平下行趨勢未改。



息率回落推升借貸需求，不過，美國萬利理財亞太區總裁張佩儀表示，若美國今年不加息，銀行或將私人貸款息率維持在較低水平吸客，認為低於5厘屬於吸引。她指，去年底至今，私人貸款息率回落至合理水平，市民借入低息貸款以償還高息債務的意欲提高，而且股市及樓市熾熱，亦推升用作投資的資金需求，預計年內市場貸款需求或保持高企。



●美明年或減息 成本降

上海商業銀行執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉指，銀行制訂私人貸款息率，主要考慮利率走勢及風險環境變化。美國年內加息的預期落空，明年更有機會減息，銀行資金成本有望下降，私人貸款的息率定價可以更加進取；而中美貿易緊張局勢緩和下，香港經濟環境轉趨明朗，有助銀行減少壞帳及撥備，並推升借貸意欲。他相信，上半年私人貸款息率有望再下調，惟跌幅不會太顯著。



富邦銀行(香港)高級副總裁兼消費金融部主管谷祖明則指，銀行會根據業務發展目標、資金成本及客戶信貸紀錄等，調節私人貸款利率，對個別銀行上調息率不感到特別。他又認為，除非市場利率環境急劇轉變，否則對私人貸款的息率影響較微，指相關貸款沒有抵押及風險較高，息率難以低企。



●虛擬行料谷私貸業務

香港金融管理局近月發出多個虛擬銀行牌照，谷祖明指出，虛擬銀行或率先發展私人貸款業務，若能提供合理息率，且申請文件及手續簡單，或為私人貸款市場帶來激烈競爭，並壓低息率水平。



值得留意的是，由4月初至今，香港銀行同業一個月拆息反覆上揚至兩厘水平。有業界人士指，部分銀行以相關拆息衡量資金成本，若拆息再度飆升，或會推高私人貸款息率。

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