【產經專題】新經濟股棄港　爆赴美上市潮

延續去年中資企業赴美上市熱潮，今年首4個月共有8隻中概股在美國上市，而曾傳出來港掛牌的瑞幸咖啡及直播平台鬥魚等，將會改到美國上市。分析認為，香港仍有優勢，聯交所未至於要再降低門檻以留住內地企業。



據《東網》統計，首4個月在本港上市的中資新股共有27隻，當中只有三分之一從事新經濟、生物科技及互聯網相關業務。



反觀已上市的8隻中概股，幾乎全部都屬於新經濟股，包括創新型中藥企業蘇軒堂藥業、國際貿易軟件應用技術服務供應商宏橋高科、以及網紅電商如涵控股等。另外，有三家為互聯網證券商，其中，美美證券及老虎證券目標客群均為內地美股投資者，自然而然地傾向接近美國市場。



在港經營證券業務的富途證券，其母企富途控股最終也選擇赴美上市。有市場人士相信，此舉主要是為了與同業看齊。同樣傳出有計劃在港上市的瑞幸咖啡及鬥魚，則估計是因為未符合香港上市門檻而要改道美國上市。



●納市財務要求較低

安信國際的報告解釋了中概股紛紛赴美上市的原因。報告指，與香港新股市場及即將登場的上海科創板相比，由於美國市場更能全方位配合不同的發展階段的公司，例如納斯達克有三個分層市場，而且上市財務要求較低，因此對新型商業模式的高科技公司及未有盈利的企業具吸引力。



事實上，如涵控股董事長馮敏曾公開表示，公司認為美國的投資者對創新、獨特的商業模式十分青睞，美股市場上也有不少優秀的中資企業，所以才選擇赴美上市。



●首掛升幅影響取向

首日股價表現似乎也會影響企業選擇到何地上市。統計發現，期內在港上市的27隻中資新股，首日錄得升幅的不足一半，佔比為44%。相反，8隻在美上市的中概股之中，有6隻首掛錄得升幅，比例達75%。



統計亦發現，期內在香港上市中資企業集資額遠超中概股，27隻中資新股共集資292億元，平均每間集資10.83億元，單計當中9家科技相關企業，平均集資額更達11.49億元。相對中概股平均每間集資4,978.95萬美元(約3.88億港元)為多。



信誠證券聯席董事張智威指出，至今已上市的中資新股大部分並非科技公司，也有教育機構、內房、高速公路營運商等無必要遠赴外地上市的實業，且部分集資額也未必比科技企業低。



●炒風消散 散戶唔吼

他又表示，2017年下半年「新經濟四寶」掀起一陣炒風，但很快便消散，新股一輪潛水，令投資者對新經濟概念及未盈利企業避之則吉；至於美國散戶及機構投資者，相對更注重企業中長期發展，成為科技企業選擇到美國上市的另一誘因。



港交所(00388)去年4月推出上市新規，至今吸引了兩家同股不同權架構公司及7家未有盈利生科企業掛牌，另有多家正排隊上市。但對於未有盈利的初創公司，聯交所目前未有降低上市門檻。張智威稱，就此議題業界尚未有共識，但相信香港目前沒有需要為了吸引內地科技公司而降低上市門檻。



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