巴菲特再評擊私募基金「不誠實」

股神巴菲特的投資取態一直備受關注，他在旗下投資旗艦巴郡剛過去的年會上再度評擊私募股權機構。



巴菲特長期以來抨擊基金經理收取高額管理費和績效費用，而其收益有時甚至無法超越大市。



他最新表示，看到私募股權基金提出的一些計劃，其回報實際上並沒有以我認為誠實的方式計算。



他指出，這些私募股權基金收取管理費時會將等待配置的國庫券市場的資金計算在內，但在計算所謂的內部收益率時又將其排除在外，這會使到他們回報率就會很好看，但實際上並非如此。



另外，他亦指控尋求槓桿收購的私募股權公司，使到近年巴郡在尋找大規模收購目標變得困難。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/