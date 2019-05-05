樓價UPDATES︰屯門二手盤承接力強

屯門區無論私人住宅或居屋市場均提供有600萬元以下盤源，近期此類物業承接力理想。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。





九龍區



●黃埔花園本周末錄得2宗成交，包括5期3座低層F室，實用面積約680方呎，為三房包括套房間隔，以約1,282.8萬元售出，實用呎價約18,865元。



●黃大仙鑽嶺中層G室，實用面積214方呎，以一房設計，座向南面，望開揚景觀。單位原開價468萬元，減價33萬，以435萬元沽出，實用呎價20,327元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區



●新屯門中心3座高層D室兩房戶，實用面積501方呎，日前獲一名區內上車客垂青，以550萬元購入作自住之用，實用呎價為10,978元。該單位為原業主於1997年以約250萬元購入，現時升值1.2倍。



●屯門居屋龍門居11座高層D室，實用面積592方呎，以三房設計。有買家鍾情屋苑鄰近家人，方便照應，是次透過白居二計劃，於未補價第二市場以498萬元購入，實用呎價8,412元屬市價。



●東涌東堤灣畔2座高層E室兩房戶，實用面積521方呎，享園景及海景，以740萬元成交，實用呎價14,203元。買家為外區上車客，見樓市暢旺，入市信心增強，故決定入市。原業主於2007年9月以198萬元買入單位，持貨約12年，帳面獲利542萬元。



●元朗錦綉花園B段3街單號屋，實用面積846方呎，開價約1,100萬元，日前議價後以1,022萬元沽出，實用呎價約12,080元。上址為原業主於1998年以350萬元買入，期內帳面獲利約672萬元。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm