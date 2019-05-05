沈振盈：港股持續上落市格局

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「另類指標」專欄表示，上周美國聯儲局議息後，會後聲明一如既往，仍強調經濟增長步伐未變，通脹指標繼續以2%作為參考，往後的政策仍然要耐心等待數據的指引。



此聲明並沒有如市場所期望的減息及放鴿的內容，令到市場願望落空。再者，聯儲局更下調了「超額準備金」利率，以增加市場的流動性，變相反映出，年底減息的希望已落空。



內地方面，市場一直認為，中央為救經濟而會改變貨幣政策。很多分析員認為，第一季內地股市之上升，是因為中央要托市，因為有美麗的幻想，一廂情願地認為A股會長升長有。結果，因為場外配資出問題，A股已出現見頂回落之勢。



港股方面，技術上仍未能擺脫上落市的格局，29,500至30,300點的波幅，一日未能出現突破，後市仍是缺乏明確方向。不過，相信本周待A股復市之後，後向將會更加清晰。



本周每日的股市走勢預測：



周一(癸卯日)：天干屬水地支屬木，水生木之局，反覆走軟。



周二(甲辰日)：天干屬木地支屬土，木剋土之局，市況現震盪。



周三(乙巳日)：天干屬木地支屬火，木生火之局，反覆上落。



周四(丙午日)：天干地支皆屬火，全火之局，走勢轉強。



周五(丁未日)：天干屬火地支屬土，火生土之局，仍然反覆上落。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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