手機支付商拓港業務　冀支援交通票務優惠

香港交通工具手機支付至今僅處起步階段。有主打二維碼(QR Code)付款的手機支付商表示，香港的交通工具票務系統複雜，難以將內地交通支付系統「直接複製」，冀未來可支援乘車優惠及政府交通津貼。



港鐵(00066)所有車站將於明年中正式開放二維碼入閘。AlipayHK產品開發總監黃育輝表示，有別於內地發展，港鐵獨有的「分段收費」、「特惠票」等複雜的票務計算方法，加上乘客流量過高為最大難處，令新支付系統難短時間內接入，技術層面上需要多方面配合。



為有效應付龐大的乘客流量，他透露，試用初期港鐵將於所有車站設「二維碼」專用入閘機，以分流嘗試新支付方式的乘客，避免出現人流倒塞問題。若單計讀取數據速度，二維碼入閘由讀取帳戶資料到允許市民入閘，過程僅花0.3秒，相反現時八達通「啪卡」需時0.4秒。



●專用二維碼離線進行

手機支付需要流動網絡，他指，AlipayHK交通專用二維碼將以「雙離線」方式進行，即先以離線方式使用已加密的二維碼進出車站，事後再計算車費及於錢包扣帳，意味手機網絡欠佳亦能使用。



至於乘車優惠方面，他指公司現正與政府及相關機構討論詳情，但由於電子錢包不含個人資料，若要享用小童或長者優惠，必須於錢包完成「實名制」認證，如上傳身份證圖片及輸入個人資料，情況與向港鐵申請優惠八達通相似。



他又指，公司推出的交通專用二維碼不限於小巴及地鐵，冀可盡快擴展至巴士及船票等，而未來亦接受內地版支付寶用戶直接掃碼乘車。至於香港用戶於內地跨境乘車，他指內地的手機支付系統並不統一，每個城市均採用獨立的交通支付結算系統，難短期內全面接通。



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