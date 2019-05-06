古勝：貿戰受累股可博反彈

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，上周古勝提及內地及日本股市休市期間，大戶隨時趁機挾高港股，結果港股上周四及周五兩連升，並推升恒指上破三萬點關，周五收報30,081點，惟主板成交縮到落667億元，都幾重「乾挾」味道。若以全周計數，恒指累升476點或1.6%；國指則升64點或0.56%。



近期港股成交偏低，好似「無咗靈魂」咁，恒指窄幅橫行趨勢明顯，就算上周經歷美國聯儲局主席在議息的記者會上釋放唔會太快減息的信號、香港公布遠遜預期的首季GDP、中美雙方元首短期內有機會見面，增加貿易談判快將達成協議的眾多消息下，恒指雖重上三萬點關口，但其實一直未擺脫29,500至30,280點的上落區間，尚未有明確方向。



部署方面，睇番上周五領軍的滙豐控股(00005)表現確係威水，單日抽升2.1%報69.7元，即市高位更見過70.5元，真係好耐冇見過咁大支陽燭。睇番首季業績，滙控純利按年增33.9%至41.34億美元，若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次性因素，經調整稅前盈利按年升9.4%至63.5億美元，優於市場預期，並且宣布派發第一次股息每股普通股0.1美元，但會唔會回購，就要等到年中先至有決定。



大行對滙控前景偏向中性，瑞銀報告指滙控首季盈利較市場預期為高，雖然貸款增長穩健，但集團期內淨利息收入仍較預期低3%，主因是香港銀行同業拆息疲弱，故給予其中性評級，目標價64元；至於美銀美林就指，滙控首季稅前盈利高於預期，資本表現強勁，維持中性評級，目標價66.78元。



走勢上，滙控股價於日線圖現大陽燭呈強勢，且從周線圖睇，現價已明顯上破去年11月至今重大阻力約68.5元水平，中短線走勢利好，故股價若出現回調，反而值得趁低收集，中線見75元料非難事，跌穿20天線約67元止蝕。



另一方面，上周五美國白宮發言人指，本周中美召開新一輪磋商後，再決定中美雙方元首是否會面，以敲定貿易協議。消息刺激一眾出口股及部分航運股炒上，其中創科實業(00669)升4.3%報60.35元，除創出歷史新高外，亦成為最強藍籌。敏華控股(01999)、申洲國際(02313)及互太紡織(01382)升幅介乎2.2至4.2%不等；至於中遠海能(01138)升1.7%，太平洋航運(02343)則升1.2%。



策略上，雖然暫時未知貿易協議條款細則如何，但若然真係簽得成，相信屆時「貿易戰受累股」點都要沖一沖喜，短期再抽升一浸機會唔細。如果有耐性，不妨事先鎖定一兩隻相關股份，當作「消息股」咁短炒，但必須嚴守止蝕。

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