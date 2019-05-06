港交所研改革新股認購　擬推「T+1」機制

現時新股定價與掛牌相隔最少5個交易日(「T+5」)，發行人須承受長時間風險。香港交易所(00388)行政總裁李小加表示，初步研究「徹底」改變新股結算周期的運作模式，例如散戶可否在認購新股時不用先支付認購金額等，從而實現新股在定價翌日可掛牌(「T+1」)的目標，並希望今年內可提出有關新模式。但他強調目前未有訂案，仍要與各方面討論。



去年在港上市的新經濟公司，不少上市後股價大跌，港交所正研究改革新股從定價到掛牌的「T+5」機制，以改善新股定價針對市場變化的應變能力。



李小加指出，將有關時間縮短，現有兩個大方向。第一個是現有運作模式不改，只是優化現有程序，但這最多可以縮短至「T+4」，「T+3」幾乎是不可能。第二個則是根本性改變現有運作模式，技術上就可以做到「T+1」。「與其是小修小補，將每個工序時間壓縮，過程中受影響的人又多，出現問題機會又大左，但作用不大，港交所傾向是第二個方向。」



他解釋，現時英、美市場都是「T+1」，亞洲市場(包括香港)的時間普遍較長，是因為設有公開發售，散戶需要先拿出認購新股的資金，最後才根據分配結果再將多出的資金退還，過程中涉及大量工序及參與者，如填表、交表、寫支票、過數等，造成處理的時間很長。



「香港不可能取消公開發售，但是否可研究散戶不用先拿錢出來，由銀行及券商等給予信用代替？並且改為設立一個開放平台，即新的新股認購系統，新運作模式不再是串連式，即由工序A至B，再由B至C…，相反，是讓所有參與者可同一時間在該平台運作。而港交所是願意去設立有關平台。」



港交所聯席總裁及首席營運總監戴志堅補充，新運作模式可令新股定價有更大彈性。「現時要在收申請表後，再交比過戶處，再通知有關方面進行定價，但若在平台上同時進行，收到幾多申請表，其他人可即時睇到，定價過程可隨時調整，將最大風險掃除。」況且，現時若遇上「超大型」熱門新股，也會「人為」凍結大量資金，對資本市場構成壓力。



李小加續指，若決定撤底改變運作模式，也有其他考慮。「究竟是要待所有參與者都準備好，或是誰自願就先做？」前者要涉及測試、供應商及系統的選擇等，可能又要等兩年後；也可考慮「雙軌制」，讓自願者先做，其他人待準備好才加入，這樣做的好處是相對可以快些實行，也容許市場慢慢接受，但強調未有定論。他相信，如採自願者先做，會視乎發行人的選擇，因對其影響是最大。



有市場人士就指，若散戶認購新股時不用先付錢，要銀行等給予信用「代支」，變相等如是銀行借多了錢，從風險管理角度，關注金管局會否接受。



有「新股女皇」之稱的卓佳香港商務部董事總經理鍾絳虹認為，如果方案是切實可行，同意徹底改變現有運作模式，可提高效率。



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●六大方面檢討新股上市流程

港交所表示，將從六方面檢討新股上市及發行流程，包括上市前投資、重複申請、基石投資者、新股回撥機制、配售指引、及定價機制的靈活性，以探討是否有改善的空間。



李小加表示，該所在以上六方面沒有既定立場，整體目標是讓新股定價和發行機制更有效率。



他指出，以往很多內地公司，尤其是國企，上市時都引入基石投資者，「當時市場困難，發行人及投資者都支持引入，認為是對公司有信心。但是後來市場發生變化，認為若有太多基石投資者，就可能會覺得公司股份流通量不夠，影響公司將來的發展。故港交所正考慮是不是需要加入一些限制？」



至於重複申請，按現時規定，為確保更廣泛的市場可以公平認購新股股票，禁止大股東在上市時購買更多股票。李小加指，港交所以往設立有關限制的目的是要防止濫用，但現時很多新經濟股，市場希望早期投資者能繼續投入支持公司，故研究是否有需要修改。



金發局於14年中曾發表本港首次公開招股機制報告，曾提出多項建議如規管基石投資者、檢討配售指引及散戶回撥機制等，港交所上市部曾進行研究，但不少建議未被採納，如上市委員會同意上市部建議不對基石投資者引入新規例、及檢討散戶回撥機制只列為長遠目標。



●「夜期」或加時至凌晨5點

另外，港交所預期將於6月中將「夜期」加時至凌晨3時收市，並初步研究稍後將進一步延長至覆蓋整個美國交易時段，即凌晨5時收市。該所指是要回應海外投資者，特別是歐美地區投資者不斷增加的交易需求。



灝天環球投資交易董事尹啟良表示，港交所的期貨交易系統已提升至可覆蓋整個美股交易時段。他同意分階段將收市時間延至凌晨5時，因國際市場有此需要，「美國都差不多開24小時，只有半小時休息，反正香港好多期貨商都做開美股或美股期貨」。



自2013年起期貨產品在「夜期」時段的複合年均增長率達48%；期貨產品交易量在「夜期」時段佔日間交易時段的比率也由2013年的4%升至目前17%。此外，「夜期」去年新增指數期權，現時每日平均交易量超過一萬張，佔日間交易時段近7%。



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