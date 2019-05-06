黃國英：創科贏在物以罕為貴

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，美國就業數據遠勝預期，美股又再破頂。不過，美股對港股整體走勢的影響力，已經大不如前。出口股原本就不多，還要蘋果公司價值轉型。



以前主打賣點在iPhone銷售量，現在就要看由服務帶來的收入，重質不重量，供應商完全和蘋果公司的生態系統沾不上關係，估值自然今非昔比，不宜再迷戀這些股票以往的光輝。



物以罕為貴，於是碩果僅存，有本身品牌的創科實業(00669)，貴為藍籌之後，打破魔咒繼續破頂。自己是可買可不買，因為可以直接參與美股，可是對港股基金經理而言，創科就算不是美國經濟概念的唯一選擇，也肯定是首選，未必重倉，亦是家居必備。所以只會一直存在溢價，貴買貴賣。



創科的價值，除了本身電池技術以外，當然在於自有品牌。營運在價值鏈的最高端，亦掌控本身的命運。業務拓展前景依然向好之外，公司現金流強勁，已經進入淨現金狀態。應該沒有收購需要，不論技術、分銷網絡以及品牌，都看不出要有補足的地方。何況如果有，也肯定要付出天價，不值得進行。所以未來幾年，應該頗大機會逐步增加股息。



一個概念一股獨大，其實是港股的悲哀。經營品牌和製造業大有分別，技術含量及心態均有分別，不去轉型是人之常情，可是經過十幾二十年之後，價值鏈位置上的分野，結果愈拉愈遠，留在舒適地帶的一眾工業股，全線被邊緣化。



大部分人的生活都很充實，從這個股市上的例子，不妨反思一下，假如繼續一味忙忙忙，二十年之後會變成創科，還是無人問津的工業股。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士，基金持有蘋果公司及創科)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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