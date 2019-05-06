【名家筆陣】梁志麟：如何解讀公司業績？

美國業績期已接近尾聲，業績期前夕媒體引述意見調查顯示，分析員認為標指企業第1季的盈利倒退4.7%，將會是3年來首次，並已經預期第2季將繼續錄輕微倒退。最終盈利大致理想，而且整體趨勢繼續強者愈強。科技股盈利亦強勁，當中雲端業務更是增長的重要來源。



理論上，分析員熟悉企業及行業發展，但最終結果仍跟預期有明顯落差，除了反映估計單季盈利的難度外，亦不能排除分析員刻意調低估算，希望最終出現盈喜並帶動股價向上。

不過，對於一般投資者而言，實在不宜過分着眼於單季盈利表現。事實上，管理層可以輕易透過會計或其他方式調整盈利，如提前或延後盈利的入帳時間等。



至於一些心懷不軌的管理層，亦可以向關連公司銷售產品，但那些關連公司未有付款，均只是作應收帳目，從而短期推高盈利。若這些關連公司日後退貨，屆時銷售公司便要撥備注銷，令該季度盈利倒退。管理層可以利用這個方法製造假盈利將股價炒上，故散戶要觀察應收帳及現金流會否出現異常變化，評估盈利的真偽。



此外，天災亦是其中一個因素左右企業盈利。過去投資者不太重視天災的影響，始終只是一次性，非結構性打擊盈利前景。惟近年部分天災可以對公司帶來沉重甚至致命一擊，如去年加州大火導致太平洋瓦電公司需申請破產保護、2010年墨西哥灣漏油事故令英國石油公司被美國罰款超過200億美元等。全球暖化令天災變得頻繁，威力較過去驚人，投資者不可忽視天災帶來潛在風險。



影響單季盈利的因素實在多不勝數，再談可以結集成書。筆者想帶出的是，與其留意盈利或毛利率的上落，不如多加留意企業及其競爭對手的發展和未來策略。



事實上，美國總統特朗普去年在一個商界會議中提出取消季度財政報告，改為半年報制度，建議得到商界人士支持。百事可樂的行政總裁表示，季度報告影響長期戰略，不利長期投資和價值創造。股神巴菲特則認為可保留季度財政報告，但建議取消公布季度盈利指引，認為盈利指引令投資者忽視企業的長遠策略、增長及持續性。



的確，發展策略對股價走勢非常重要。早前閱後即焚軟件Snapchat母公司Snap公布的首季業績令人喜出望外，活躍用戶人數為由前季的1.86億升至1.9億，是三個季度以來首次錄得按季用戶上升；收入則上升約40%至3.2億美元，高於預期的3.07億美元。



若單從收入大幅上升，部分散戶可能認為Snap轉虧為盈將指日可待，但管理層表示將投資遊戲、表演及擴增實境(Augmented Reality)等業務，額外投資代表虧損將持續一段長時間，而市場亦質疑上述投資對長遠盈利的效用。業績公布後，股價由高位下跌超過10%。



總括而言，投資者在細閱財政報告時，切勿過分着眼於一、兩個巴仙的盈利及毛利率，相反，應該設想自己是管理層的一分子，問問自己：「公司的發展方向及策略是否正確？投資會否有助未來的盈利增長？對手的發展會否打擊公司領導地位？」這些問題將有利作出正確的長遠投資決定。



交通銀行香港分行策略師梁志麟（本人未有持有上述股票）

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