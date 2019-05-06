盧志威：走勢兩極　選股避重就輕

烏托邦資產管理合夥人盧志威在東方產經「芬Man睇市」專欄表示，周一港股開市，需要留意A股在長假後的走勢。由於上周港股以至環球股市都只是上落市，沒有明確的方向，估計對於A股的開市價也沒有重大影響。



或者查看近期股票走勢，會發現大部分中資股表現都不佳，有的甚至出現派貨的形態。最令人摸不着頭腦的板塊，可算是中資券商股。5月A股在MSCI的權重會提升，理論上對於成交金額有幫助，但現時中資券商股對比三月的高位，卻有10至15%的調整，如果當作是上落市處理，目前應該值得買入。



另一個跌得深的板塊是資源股，例如油價只是從高位出現調整，但是中石化(00386)及中石油(00857)股價，卻好像油價已回到50美元附近，只有中海油(00883)的升幅緊貼油價，更不用提鋼鐵、新能源及煤炭股，走勢遠遠落後。



今次升浪其實集中在港資股，例如香港地產股，受惠於樓價快速回升，某些地區甚至出現爆發性走勢，又再次升穿歷史高位，普羅大眾已經醞釀樓價永遠只升不跌的預期，大家都驚執輸，現在不買，將來買一定更貴。加上盤源稀少，短期的升幅相信有餘未盡，連帶地產股亦受惠。



另外，權重股如友邦(01299)、騰訊(00700)、中國平安(02318)等，本身基本因素良好，亦會引導資金投入，造成市場兩極化，有題材的股票走勢就可以，但大部分的股票都平平無奇，用各種的市寬指標去量度股市，暫時表現都不太好，惟有寄望良好的市場氣氛，可以帶動更多股票上漲，否則將重演2017至2018年的走勢，當時也只是靠騰訊和幾隻股票支撐大局，當他們升勢去盡，股市便進入熊市。本周中美貿易談判將有結果，亦是一項需要留意的因素。



烏托邦資產管理合夥人 盧志威(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html