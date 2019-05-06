羅尚沛：A股淡淡定　恒指或有運行

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛在東方產經「專家點評」專欄表示，不出所料，恒指在五一長假期消費大行情的憧憬下，加上滙豐控股(00005)業績對辦，上周五恒指又再次上破30,000點，雖然能否企穩還是未知之數，但若本周A股開盤順利，恒指再要突破上次高位30,280點並非不可能。



A股假後復市，照道理應會以假期間香港的表現作為參考，周四及周五兩日恒指累計上升382點或1%，以此推算，滬綜指應該有能力重上3,100點水平。觀乎周四及周五兩日的港股，先是友邦保險(01299)領漲，皆因要憧憬中國打開保險業門戶，然後有業績優於預期的滙控所提振，若本周騰訊(00700)能接力，港股仍有運行。



上周筆者說澳門股為黃金周概念股之一，同時也不要忘記，過去幾年，黃金周之後騰訊股價都會略為做好，今年相信也不會例外。



同樣，本周繼續要關注中美貿易戰最新發展，皆因今次傳聞言之鑿鑿，說周五就會簽定甚麼初步協議。據說是中美各有讓步，大團圓結局。是真是假，今周自有分曉。不過，就算今次又食白果，相信市場也不致於太震盪，畢竟事情已擾攘差不多一年，這些簽與不簽、幾時簽的傳聞，相信市場早已習以為常。若本周真的簽了協議，中港股市或有短暫刺激，但大家不要太亢奮，反而要提防趁消息出貨。



五一長假期前，A股又有上市公司爆雷，今次是績優股康美藥業(600518.SH)。事緣是康美藥業披露對前期會計差錯進行更正的公告，竟然是把資產負債表內的貨幣資金項多算了約300億元人民幣。消息一出，坊間震動，股民驚呼。



300億元絕不是少數，這種錯誤竟能通過多重審計，相信不會是手民之誤。由於內地公司每次爆雷，都會引發一定程度的連環船效應，杯弓蛇影之下，股民會不會先走為妙，不想被無辜牽連，是本周A股的最大挑戰。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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