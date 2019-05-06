大健；改革浪潮下的營商之道

筆者現時的工作雖然仍在金融業，但與過去差不多十年最大的分別是，從前的角色可算是市場參與者，尋找方法在遊戲規則中突圍而出，為公司爭取利潤；而現在則近似是設計和改善遊戲規則的人，從中反而更深體會到不同人或不同公司文化下的營商心態和手法。



因現在有機會參與設計遊戲規則，所以有更多機會遇到一類市場參與者，姑且稱他們為「飯來張口型」，特色是等你幫他做生意，就是「開口埋口」不滿目前的遊戲規則，從而要求如何修改成為對他們有利的規則，以及出錢出力去「為市場」做事，變相幫助他們做生意。



其實筆者心裏也有點矛盾，一些所謂方便營商的措施，往往是在懲罰那班聰明，且有能力或「有橋」之人，因為幫了無能者也代表削弱有能者的優勢。



相反，筆者亦遇過一類生意人或公司，每當遊戲規則變得令生意難做或更多監管時，他們就是最大力支持的一群。原因是他們不是飯來張口，而是主動出擊。他們深明同行生意難做便是他們突圍而出的機會。這類公司或生意人通常都有能力在逆境想出創意方法來生存，並擊敗對手。



中環金融人大健

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