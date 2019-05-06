周樂樂：過熱風險緩解　慢牛可期

勝利證券副首席運營官周樂樂在東方產經「專家點評」專欄表示，由於勞動節假期，過去一周A股只有兩個交易日，市場仍呈藍籌強勢，但創業板等小盤股指數未能企穩。一周累計，上證50指數漲1.81%、滬深300指數升0.62%、滬綜指跌0.26%、深成指跌1.09%、創業板綜指跌2.79%。



板塊方面，漲幅最大五大行業指數分別是銀行、食品飲料、家用電器、交通運輸、商業貿易；跌幅最大五大行業分別是媒體、電子、有色金屬、電腦、通訊。



市場消息方面，4月中國官方製造業PMI和財新製造業PMI都低於市場預期，分別為50.1和50.2，不及前值50.5和50.8。由於3月份經濟數據全面超預期，在強勢豬周期和油價推動下，市場擔憂經濟迅速過熱，並有滯漲風險。



同時，第一季中央政治局經濟工作會議後，政策基調的轉變更加劇了政策轉變的擔憂，從而導致四月下旬市場連續回調。4月份製造業PMI不及預期，表明過熱擔憂暫時過度了。



此外，聯儲局沒有如期降息，在超預期的失業率數據支持下，聯儲局降息預期進一步降低，並且對油價衝擊將減弱。隨着供給寬鬆逐步證實，預計制裁伊朗對油價的衝擊減弱，全球通脹壓力有所緩和。



其他方面，中美貿易談判在勞動節假期繼續進行，預計已到簽約的後期階段，取得可喜的進展。社保費率降低等新政於5月1日開始實施，中國繼續落實擴大開放舉措和簡政放權。此外，4月份數據顯示，樓市沒有延續3月的「小陽春」，在重提「房住不炒」後，預計全年樓市溫和衰退。



綜合而論，我們認為經濟繼續復甦，但隨着政策回歸中性立場，並偏重遏制投機風險後，樓市「小陽春」或難以持續，短期宏觀經濟景氣將難以維持快速復甦趨勢，過熱和滯漲擔憂都顯得過度。在經濟企穩之下，管理層已經着力進行長期結構性改革，繼續擴大開放、落實簡政放權，經濟有望更高質量復甦。



隨着滯漲擔憂的緩解，5月份A股有望企穩，重啟升勢，我們維持慢牛判斷。由於中美貿易談判即將結束，受影響的相關產業有望成為資本市場焦點。此外，科創板即將開板，預計對科技股有較大刺激作用。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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