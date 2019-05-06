陳政深：月初策略　宜先做好防守

艾德證券期貨聯席董事陳政深在東方產經「專家點評」專欄表示，恒指上周重上三萬點，單周升幅逾1.6%，而上周四及五為內地假期，港股交投亦受拖累，周五主板成交僅667億元，跌至年初至今最低水平，故後市方向，暫難以上周之走勢作準。



筆者暫仍相信歷史數據的啟示作用，即5月下跌機會較大，而如果5月不跌，6月份上升機會較大。事關過去二十年的數據，5月下跌比率達七成，6月雖然只有八年下跌，但全數均是跟隨錄得跌幅的5月；換句話說，在過去二十年，只要5月錄得升幅，6月上升的概率達百分之百。



部署上，投資者應先作防守部署，將投資組合的現金比重調節至50%左右，在月中再行進場。屆時的吸納對象，亦應以基本因素優良的大型股份為主。



友邦保險(01299)獲多家券商唱好，上周股價創出上市新高。目前市場普遍預期公司首季的新業務價值按年增長約兩成；與此同時，報道指銀保監會擬推出12條對外開放新措施，取消相關外資股比限制。



理論上，如此布局，會令外資進入中國市場的障礙減少，令市場競爭愈趨激烈；然而，友邦早年已進入中國市場，目前亦為唯一一家外資獨資的保險企業，早已擁有對險企極為重要的品牌優勢。其中國業務亦增速甚快，去年新業務價值按年升33%，至9.7億美元，新業務價值的利潤率，更高達90.5%，以營運效率而言，可說完勝內地同業。



既然在品牌優勢上，友邦可於一個競爭愈趨激烈的環境，相對外資同業有優勢，而在營運上勝過內地行家，保險股當中，理所當然是首屈一指的選擇。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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