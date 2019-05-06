陳汝銘：中航科工技術優勢明顯

西證證券經紀助理副總裁陳汝銘在東方產經「專家點評」專欄表示，中航科工(02357)為航空高科技軍民通用產品及服務的產業投資平台，業務劃分為航空整機板塊、航空零部件板塊和航空工程服務板塊。



早前集團公布截至去年底止年度，實現收入為351.53億元人民幣，按年增長7.84%，公司權益持有人應佔溢利為12.88億元人民幣，增長5.4%。



去年集團申請成為首家央企H股全流通試點企業，並順利將所有內資股股份轉換為可自由流通的H股。股份的全流通提升了國際市場對集團的關注度，有利其充分利用國際資本市場的多種融資手段支持航空主業發展。



中航科工積極參與國家航空重點飛機型號研製工作，自主創新成果顯著。去年集團發揮其航空主業平台技術優勢，協助AG600在湖北荊門機場成功實現水上首飛。旗下多個附屬公司為AG600供應商，當中包括提供了全機80%以上機載設備集成互連解決方案，配套光纖航姿系統、近地告警系統、座艙電子儀錶系統與發動機指示和空勤告警系統配套了產品等。



集團將持續加大業務研發投入，圍繞航空前沿技術、基礎技術開展研究。建議現價買入，目標5.3元，失守4.3元止蝕。



西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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