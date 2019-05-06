鑫濤：微型美股期貨面世配合需求

資深市場人士鑫濤在東方產經「專家點評」專欄表示，炒作期貨，特別是炒作超高流通性而且接近24小時運作的美國股指期貨，例如標指期貨，向來極受全球活躍投資者歡迎。不過，對於一些資金不太充足的投資者而言，隨着美股持續十年的大牛市，令其股指期貨的合約價值亦水漲船高。



正正因為目前經已高得令人吃驚的美國股指期貨合約價值，故令不少投資者產生可望而不可及的感覺，他們若強行以有限的資金開戶炒股指期貨，不少人最終只會面對爆倉的苦果。



故此，近年來不少資金不多的投資者，會在一些海外交易平台開戶炒作在香港並不合法，但面值相對於期貨合約往往是便宜九成的差價合約(CFD)。換言之，這等同炒作場外拆細為十分之一手的微型版(Micro E-mini)黑期。



以標指期貨為例，合約規模每一個大點賺蝕由拆細前的50美元，大幅縮小至只有5美元，所涉及資金成本亦只是拆細前的十分一，這樣即使是一般打工仔亦可輕易參與炒作股指期貨。



由於參與炒作微型版黑期的一般投資者人數實在愈來愈多，故已經吸引到美國芝加哥商品交易所(CME Group)的注意，並且關心投資者炒作微型版黑期的資金其實會面對交易對手的風險，即海外交易平台有倒閉風險。站在用戶體驗的用家角度而言，CME與時並進，周一開始，交易所把已流入海外交易平台的黑市期貨生意，由「黑變白」奪回到自己手上。



CME周一正式向市場推出肯定會深受歡迎的「新一代四大微型期貨」(Micro E-mini futures)股指期貨產品，包括：一、標指(代碼MES)，每個大點價值為5美元；二、納指100(代碼MNQ)，每個大點價值為2美元；三、道指(代碼MYM)，每一點子價值0.5美元以及四、羅素2000(代碼MRT)，每個大點價值為5美元。



CME周一推出這四大微型股指期貨產品，除可滿足市場需求外，亦可降低投資者的交易對手風險，最重要當然還是可以增加交易所的收入，可謂一舉三得。不過，產品推出初期，即市炒家要注意市場深度是否足夠，以及買賣差價可能較闊的風險問題。

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