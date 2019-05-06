600萬或以下放盤銳減五成　部分地區已絕迹

住宅樓市氣氛回復熾熱，樓價重拾升軌，可做足8成樓按的600萬元或以下二手樓被搶購，現時市場僅剩811伙放盤，較今年初銳減51.8%。當中馬鞍山同類價位盤源，更已經全部消失，而東涌及將軍澳等地區亦僅餘數伙。



根據差餉物業估價署資料，住宅樓價於去年8月起回落，連跌五個月，至今年1月起回升。而東網統計資料，該月全港11個提供有細價單位的主要住宅區，叫價「六球」或以下的私人住宅單位仍有逾1,682個，但現時全數地區盤源已明顯減少，跌幅由約26.4%起。



當中馬鞍山區缺盤情況最嚴峻，美聯梁榮貴稱，本年初新港城及馬鞍山中心兩房戶，仍有約30餘個該類細價單位，惟農曆新年後交投急升，3月初已減到約2至3個。隨着平盤相繼被消化，加上業主反價及封盤，區內目前再沒有同類放盤。新港城去年底做價曾失守500萬元，現時入場費已漲至630萬元起。



不少地區細價盤已步入「倒數階段」。該行黎景南指出，東涌年初時仍有60至70個該盤盤源，但市況升溫，大部分被市場快速吸納，至今只餘下3個，大減約95%。該批單位全屬東環一房戶，當中最平放盤為2A座極低層7室，叫價590萬元，以實用面積約383方呎計，呎價約15,405元。



至於將軍澳同類私樓放盤，今年初仍有約20個，現已僅餘5個，減幅達75%。香港置業劉浩勤表示，開價最低為海翩匯6座低層單位，放售價約550萬元。不過，由於單位購入不足三年，業主要求新買家支付額外印花稅。另一個放盤為富麗花園1座極低層戶，實用面積410方呎，叫價600萬元，每方呎約14,634元。



事實上，上述細價樓盤源以新界西北區的屯門及元朗最多，已佔整體逾70%。當中元朗尚餘140個，與一月初相比，亦少約65%。中原王勤學稱，區內同類放盤佔約100個為單幢物業，如仁義大廈高層A室，實用面積256方呎，開價330萬元，呎價12,891元。而大型屋苑則有尚悅10座低層戶，實用面積357方呎，叫價530萬元，呎價14,846元。



同區尚築售價約400萬元的單位，近期受追捧。中原陳彥榮指出，項目單日連錄3宗交投，包括一個地下連花園單號室，實用面積223方呎，以開放式設計，獲新盤向隅客以399.5萬元承接，呎價17,915元，四年升值約24.1%。另一個地下連花園雙號單位，實用面積219方呎，則以405萬元轉售，呎價18,493元。



鄰區天水圍栢慧豪園剛錄得一宗600萬元買賣，中原陳思麗表示，上址為6座中層F室，實用面積501方呎，原開價638萬元，放盤10天，獲買家即睇即還價，議價38萬元後成交，呎價11,976元。



而新界東則以粉嶺區有較多上車盤供應，現時約有67個。世紀21奇豐陳偉康表示，本月該區私宅買賣暫錄約3宗，包括碧湖花園3座低層A室，實用面積489方呎，以600萬元獲承接，呎價12,270元。



理工大學建築及房地產學系教授許智文指出，隨着樓價回升，市場上細價放盤已經減少。對於政府應否放寬按揭成數幫助市民，他認為，此舉要視乎銀行本身體系風險，亦要考慮買家供款能力，重點仍是樓價升勢過急，反而令買家未能上車。

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