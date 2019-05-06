【市前重點睇】據報中國擬取消本周貿易談判　金融市場動盪

中美貿易談判驟起波瀾，亞洲金融市場表現動盪，美匯指數跌至97.5，離岸人民幣(CNH)由6.7640急跌至6.81水平，圓匯急漲至110.54。金價一度升至1,285美元。紐油急挫逾2%，至60.66美元，布油亦跌逾1.6%，失守70美元關。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指跌穿3萬點關，最新跌近432點，報29,662點。



●美國總統特朗普抱怨談判進展過於緩慢，威脅對中國2,000億美元中國商品加徵的10%關稅將自本周五起上調至25%。https://bit.ly/2Ybpzkm



-道指期貨亞洲交易時段一度急挫496點。

-外電消息指，中國擬取消本周與美國的貿易談判。

-歐盟表示，中美貿易協議可能「破壞」世界貿易組織(WTO)。德國總理默克爾稱，面對最近的「保護主義傾向」，德國需要站出來支持多邊協議並加強世界貿易組織。



●道指上周五(3日)收報26,504點，升197點或0.75%；標指收報2,945點，升28點或0.96%；納指收報8,164點，升127點或1.58%，再創收市新高。 https://bit.ly/2WquvRN



●港股ADR指數按比例計算，上周五收報30,231點，升150點或0.5%。



●美國10年期國債孳息率上周五跌1.63點子，報2.5250厘。



●白宮經濟顧問庫德洛認為，聯儲局正在考慮下調利率。



●特朗普：重啟QE不夠，聯儲局應降息1厘。



●美國4月非農業職位增長26.3萬個，多過市場預期的19萬個，3月數字則向下修訂為18.9萬個。



-美國4月失業率按月降0.2個百分點至3.6%，創1969年12月以來的逾49年新低，市場原預期維持於3.8%。



●受就業和訂單指標拖累，美國4月份ISM服務業指數跌至2017年以來最低水平。



●美國3月份商品貿易逆差從2月的709億美元擴大至714億美元，但低於經濟學家預估的730億美元。



●紐約期油上周五收報每桶61.943美元，升0.13美元或0.2%。布蘭特期油收報每桶70.85美元，升0.1美元或0.14%。



●紐約期金上周五收報每安士1,281.3美元，升9.3美元或0.7%。



●英國富時100指數上周五收報7,380點，升29點或0.4%；法國CAC指數收報5,548點，升9點或0.18%；德國DAX指數收報12,412點，升67點或0.55%。 https://bit.ly/2JhogvS



●歐元區4月份CPI按年上漲1.7%，超過預期，核心通脹指標創近1年來最大漲幅，或有助降低歐洲央行額外刺激政策的緊迫性。



●歐盟委員會主席容克表示，德國央行行長魏德曼是接替歐洲央行總裁德拉吉的合適人選。



●傳英國首相文翠珊政府的官員們正在起草新海關法，為與反對黨工黨之間的脫歐協議做準備，以便打破英國的脫歐僵局。



●外電報道，歐盟、北約、日本、南韓等30個國家，派官員出席在捷克舉行的網絡安全會議，並敲定了一項關於無線網絡安全的通用方法，以應對中國設備供應商華為所引發的擔憂。



●中國「五一檔」票房接近15.11億人民幣，《復聯4》佔比超8成，國產片全面失守。

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