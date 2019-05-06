【股民熱話】樓價升定跌？好淡友5大理由　你信邊個？

東方產經專欄作者帥哥：今年以來香港樓價止跌回升，且升勢正在加快。另一邊廂，香港經齊寒風大吹，首季GDP及零售表現均遠遜市場預期，GDP增長更創近十年新低，且連續兩季增長倒退，令人憂慮未來香港經濟會否走進衰退期。那樓價還可以繼續衝頂嗎？港股應該睇好定睇淡？



股、樓二市分不開，先睇睇樓市好友的理據：



- 美國加唔到息，仲要減息，資金冇出路，樓價冇得跌！



- 美國同中國都喺度開印鈔機，錢多繼續支持資產價格，樓價冇得跌！



- 香港人唔買樓，大把內地投資者來買，香港樓價點會冧？



- 政府根本冇決心增加土地供應，土地政策諮詢完又係繼續吵吵鬧鬧，冇結果。房屋供不應求的問題只會愈加惡化，樓價焉能不升？



- 政府要推一手空置稅，發展商會減慢推新盤，二手市場又因為辣招按揭限制而交投不活躍，市場一、二手樓供應更少，樓價點會跌，唔大升都偷笑！



其實，正如聯儲局主席在近次會議指，年初美國低通脹可能係特殊現象，冇完全排除加息可能。再講，美國同中國經濟都轉差，再度放水效果僅短暫，樓價嚴重脫離用家負擔能力，供唔起，如何支持樓價繼續升？此外，內地投資者可以來買樓，其實亦可以在香港沽樓。當內地要加大開放市場，本土企業壓力更大，萬一資金須要回內地救急，走資不是沒可能的。



說到底，房屋始終係商品，價格有周期變化。過去香港房屋供應未曾能滿足到需求，可同樣曾出現樓市大跌，難道以後就不會再重演？至於說，政府推一手空置稅，發展商唔可以囤積單位，有貨就要推出嚟買，少咗囤積居奇，理論上發展商要營造今日唔買明日更貴的氣氛，難度增加。



睇完好淡雙方辯論，閣下傾向信邊個呢？要知道，樓市好淡，對整體投資氣氛影響甚大，亦關係到消費意欲和金融機構的貸款風險，故投資者必須密切留意次季變化，一旦拐點出現，就要火速行動。至於地產股，學星級分析員卓伯德話齋(https://bit.ly/2WkDzYe )，樓價難大升，寧願吼較值博的地產股。



地產股勝在流通性較高，樓市一旦逆轉，走貨比沽樓容易得多；而且揸實力地產股有息收，筆者首選都不離股民熟悉的龍頭股——新鴻基地產(00016)。



講到樓市，最近一個關於「香港經濟差，樓價會唔會大冧？」的Facebook帖子https://bit.ly/2H1hGIu ，引來不少留言，又睇睇網民點回應！



- 就係經濟唔好先至更加要買香港樓，因為可以保值及收租，而且長遠一定升…



- 大冧？我諗我可以代表全香港未上樓嘅香港人講，跌兩成都即刻衝晒入市啦，跟住即時又反彈四成…點跌呀？



- 唔怕，經濟幾差都好，樓價都會一路向上升…



- 經濟好，樓價升。經濟不好，樓價更升，因資金沒有出路，只有炒樓…



- 唔覺！ 剛剛買了幾千元電影玩具，排了成個鐘頭…



- 日冧夜冧，你冧佢都未冧…



- 依家買樓，真係死路一條…



- 股冧樓跌，之後又點少得香港百業蕭條大裁員等班窮人更窮呀…



- 美國佬玩一玩嘢，走資，隨時大冧…



- 應該洗牌，經濟係循環不息…



- 股市、樓市都一樣，大漲小回，要買趁手…



- 出市中心旺區，睇睇真係好多吉舖…



睇完，大家傾向信邊一邊？



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