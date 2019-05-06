日經香港4月份PMI報48.4　持續13個月下行

經季節調整後，日經香港採購經理指數(PMI)由3月份的48.0，升至4月份的48.4，顯示私營經濟的景氣度輕微惡化，而下行周期亦已持續13個月。



市場需求於4月份保持疲軟，新增訂單量進一步收縮，緊縮周期已維持13個月。從海外新接的業務量繼續減少，產品銷路受壓；當中尤以銷往中國內地的業務跌幅最為明顯，因此4月份產出量大幅倒退。



由於銷情下滑，企業縮減了採購活動，反而積極取用現有的投入庫存，以應付生產需要。銷售商因企業對投入品的需求減弱，其供貨表現有所改善，付貨的履行周期連續第2個月縮短，惟幅度卻較3月份明顯放緩。



展望未來12個月的產出前景，企業依然看淡。競爭加劇、中美貿易摩擦、投入成本上漲、經濟轉差等因素，繼續打壓4月份的企業情緒。



IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，香港私營經濟受市場需求惡化影響，第2季初繼續備受考驗。企業的經營狀況已連續13個月轉差，為前景更添陰霾。4月份PMI調研結果大致顯示，今年經濟增長介乎1.5至2.0%之間。



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