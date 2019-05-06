【全球經貿戰】人民幣急跌逾800點子　市場料見6.9

中美本周即將舉行可能是最後一輪經貿磋商的前夕，美國總統特朗普抱怨談判進展過於緩慢，威脅對中國2,000億美元商品加徵關稅，將自本周五起由10%上調至25%；繼而傳出中國計劃取消本周談判。



消息拖累人民幣匯價持續下跌，最新離岸人民幣兌美元(CNH)急跌逾800點子，今早低見6.8218。



光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文表示，美國擬高對中國貨品徵收關稅後，市場隨即傳出取消本周貿易談判，相信中方會因此短暫讓人民幣匯價下跌。



他稱，事件印證早前大型金融機構預警市場過度樂觀的看法，相信人民幣匯價將於6.8至6.9區間波動。



至於人民幣會否再度下試7算關口，他認為去年中美貿易關係最惡劣的時候，內地仍然力撐人民幣守住其整數關口，相信人民幣一旦跌穿6.9，內地可能會再度出手穩定匯價。



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