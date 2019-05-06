【貿談變臉】沈振盈料恒指退守29000水平

美國總統特朗普宣布，將對來自中國總值2,000億美元的商品加徵關稅，稅率從10%提高至25%，消息觸發金融市場動盪。



訊匯證券行政總裁沈振盈表示，暫時未知中方回應，但反映了中美在談判桌上的進展並不樂觀，特朗普這種高壓模式相信中方亦不會接受，大市要看一些技術性大位能否守得住。



他指出，今年首季大市向上的因素已過分反映，結果卻不符合市場樂觀的預期，例如美國聯儲局暫未有減息機會、中國不放水而是收水、中美貿易戰更是談不攏，估計恒指短期先退守29,200、29,000、以至28,800點水平，若守不到再落，便會「麻煩少少」。



他續稱：「恒指年內升幅(去年底收報25,845點)會否冇晒唔敢講，但會嘔番好多出來先。建議有貨嘅投資者有錢賺就減咗先，冇買貨嘅就唔好買住！」



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