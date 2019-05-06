A股快報：全線瀉4至5%　金融及酒股領挫

滬深股市跌幅擴大到4%至5%。滬綜指最新下跌130點或4.2%，報2,947點；深成指大幅下滑475點或4.9%，至9,198點；創業板指數跌85點或5.2%，報1,538點。



板塊方面，釀酒股跌幅擴大至5.7%，金融股跟挫5%，石油股挫4%，地產股跌3.5%，有色金屬及飛機製造股跌超過2.5%，船舶製造股跌1.8%。



人行對中小型銀行降準，相關銀行受捧，青農商行升停板，青島銀行升1%，紫金銀行升0.7%，西安銀行升0.6%。中國人民銀行決定由本周三(15日)起，對聚焦當地、服務縣域的中小銀行實行較低的優惠存款準備金率，釋放長期資金約2,800億元人民幣。





【09:26】A股快報：大市瀉3至4% 滬綜指3000關失守

中美談判形勢急轉惡化，內地股市急挫3至4%。滬綜指低開93點或3.04%，報2,984點，失守3,000點關；深成指大挫384點或3.98%，至9,289點；創業板指數低開72點或4.44%，報1,551點。



板塊方面，金融及釀酒股均挫4%，船舶製造及飛機製造股跌超過2%。



貴州茅台大幅低開5%。茅台原董事長袁仁國被免貴州省政協委員等職務。

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