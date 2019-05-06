【貿談變臉】雷賢達稱中美破損關係無可能完全修補

有「基金教父」之稱的雷賢達稱，美國總統特朗普威脅加徵關稅，宣布將對來自中國總值2,000億美元的商品加徵關稅，稅率從10%提高至25%，屬預期之內。因美國官員早在一周前已改口風，指中美貿易談判若非達成好協議，就是無協議。他另認同，就算中美貿易談和，兩國破損關係都無可能完全修補，無法返回未發生貿戰前般互利互惠的關係。



他續說，中美貿易仍有可能於年內達成協議，但形容談判路途崎嶇。要中國簽署受約束條款或損尊嚴。但他提醒，若貿易談判一拖再拖，不利經濟增長，甚至會影響投資及消費意欲。而特朗普也會關心貿戰影響環球市況，以至其於2020年總統選舉獲連任的勝數。



加徵關稅的威脅短線對港股有負面影響，幸目前美國聯儲局暫停貨幣緊縮政策，有助舒緩下跌壓力。但他建議投資者靜觀其變，不適宜因單一事件而做過短的投資部署。他重申，今年年內港股有逾6,000點波幅，若在高位追入市，風險回報不相稱。至於長線部署，建議選穩定收益及增長股。



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