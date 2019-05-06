【即市分析】滙豐恒生二選一　好「息」之徒點揀好？

散戶愛股滙豐控股(00005)日前公布今年首季度業績，純利按年增長33.95%至41.34億美元，列帳基準除稅前盈利按年升30.66%至62.13億美元(約484.61億港元)，表現勝於市場預期的中位數55.84億美元。集團宣布派發第一次股息按年持平為每股0.1美元，5月16日除淨。至於份屬同系的恒生銀行(00011)就宣布，派發今年第一次中期股息每股1.4港元(2018年度第一次中期息為每股1.3港元)，5月17日除淨。



消息公布後，滙控同恒生股價都做好，皆因一個盈利對辦，一個派息增長，資金用腳投票，股價報升。以現價計，滙控息率約5.8厘，恒生約3.6厘，食「息」一族，應該點揀好？



理論上，滙控持有恒生62%股權，恒生增發股息，滙控亦能受惠，呢個角度睇，買滙控係一石二鳥了。回看滙控季績，今年的業務開局算是向好，雖然管理層指未來存在不明朗因素，須對環球經濟所呈現的風險保持警惕，又指會在年中作股份回購決定，惟論基本因素，滙控以穩為主，且業務遍及全球主要市場，風險較分散，而公司派息將於本月中旬除淨，料此前會有資金買入博賺價兼賺息。



至於恒生，業務較受香港經濟景氣尤其係樓市及零售市道的影響。香港上周公布的首季GDP增幅創十年低，亦係連續兩季增幅倒退，似乎正在走下坡。至於樓市，雖然年初以來樓價回升，惟年內將有不少新盤推出市場，會否現反高潮，亦不可以而知。始終若經濟轉差，樓價再升，係危多於機，都為銀行的按揭業務前景添上陰影。



但當然，恒生是一家執行力和管治能力頗強的金融企業，實力與往績值得信賴，近年股價表現跑贏滙控。只是論估值，現時市帳率約2.4倍，並不便宜，今轉股價衝200元樓上後，若再掉頭回落的話，相信會引發較大的回吐壓力。故若然二選一，筆者還是傾向選擇滙控較穏陣。短線中美談判尾聲，進展令港股趨動盪，不妨留意承接，捕捉低吸機會。



東方產經專欄作者股博士

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