【貿談變臉】散戶慶幸沽得早　避過大跌市

恒指周一早間大跌千點，數名散戶都慶幸自己早前沽了貨或沽了部分貨，現在有彈藥短炒以及等待大市出現較明朗方向。



散戶Edwin：「我之前喺3萬點時沽晒貨，好彩等到調整，自己會睇多1、2日先。如果恒指累計跌10%或3,000點，去返28,000點以下，都會買番些少內銀內險等藍籌博吓反彈。」



散戶Clement：「早於2個星期前已經沽出部分貨，不過目前持有嘅股票都跌約5%。恒指急跌，就買入萬咖壹聯(01762)玩即日鮮，打算即市日內冇賺都照沽。我認為大市會喺29,000點橫行，由於市況唔明朗，唔會急着掃貨同清倉。」



專業投資者Pasu：「我踏入5月沽咗大部分股票，依家耐性同等待好重要，因調整期可能較大家預期更長。美國總統特朗普趁美股創收市新高之際做呢個決定，我覺得佢係有備而來，綜合考慮晒各方面因素，包括美國聯儲局短期唔會加息、中國科創板就來推出等，就喺關鍵時刻出招，即使之後佢又再反口話有得傾，都唔可以盡信，大家唔好急於呢1、2日入市，隨時要1、2個月睇定啲先。」



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