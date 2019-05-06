人民幣Hibor：隔夜息降至2.2厘 CNH企6.80
2019年05月06日 11:54
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(中新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.22厘；1、2星期及1、2月拆息由2.52至2.91厘，3、6及12個月拆息則介乎3.04至3.50厘。
6/5/2019
隔夜 2.22483厘
1星期 2.52271厘
2星期 2.61667厘
1個月 2.82033厘
2個月 2.91133厘
3個月 3.04700厘
6個月 3.14950厘
12個月 3.50333厘
30/4/2019
隔夜 2.50800厘
1星期 2.54167厘
2星期 2.60900厘
1個月 2.79533厘
2個月 2.90233厘
3個月 3.03500厘
6個月 3.16967厘
12個月 3.51700厘
人民幣兌美元下跌，離岸人民幣(CNH)由6.7801，降至6.8218，最新報6.8002；在岸人民幣(CNY)亦由6.7692，回至6.7986，最新報6.7836。
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