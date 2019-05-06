【午市重點睇】CNH收復6.80 圓匯一度見110.2
●中美談判驟生變數，亞洲市美匯指數續企97.5，圓匯一度由110.8升至110.2水平；歐元兌美元報1.119；英鎊報1.311。港匯最新報7.845。人民幣大跌逾0.7%，在岸價(CNY)力守6.79，最新企6.785；離岸價(CNH)由6.82反彈至6.80水平。金價報1,283美元，油價挫3%，布油回至69.4美元，紐油低見60.04美元。道指期貨挫逾500點。
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-【專家分析】金曹：港股或下試29,000點。
-沈振盈料恒指退守29,000水平。
-政治市博反彈？李偉傑話留意風險！
-金誠控股停牌。
-新股兑吧以6元定價，為招股價的下限價。
●【貿談變臉】
-金管局總裁陳德霖指，中美貿易談判事態出現變化，結果難料；呼籲市民管理風險、應對市場波動。
-金融市場動盪，在岸人民幣挫600點子，低見6.7986；離岸人民幣急跌逾800點子，市場料見6.9。
●香港金融管理局公布，香港外匯基金今年首季賺1,209億港元，按年升2.45倍。
●【即市分析】
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●A股快報：3大指數半日瀉5.1%至6.5%，滬綜指跌穿3,000點關，中資金融股全線捱沽。https://bit.ly/2PKrMjs
●【定向降準】人行下周三起對中小銀行實行較低存款準備金率。https://bit.ly/2VTtchn
●亞洲股市：澳股中段續跌，日韓休市。https://bit.ly/2J2thsY
●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息續跌至1.01厘；1個月期為1.94厘。
●人行進行200億元人民幣逆回購操作，今日無逆回購到期。
●人民幣中間價下調58點子，報6.7344。
●日經香港採購經理指數(PMI)由3月份的48.0，升至4月份的48.4。
●中國4月財新服務業採購經理指數(PMI)錄54.5，高於預期的54.2。
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