【午市重點睇】CNH收復6.80　圓匯一度見110.2

●中美談判驟生變數，亞洲市美匯指數續企97.5，圓匯一度由110.8升至110.2水平；歐元兌美元報1.119；英鎊報1.311。港匯最新報7.845。人民幣大跌逾0.7%，在岸價(CNY)力守6.79，最新企6.785；離岸價(CNH)由6.82反彈至6.80水平。金價報1,283美元，油價挫3%，布油回至69.4美元，紐油低見60.04美元。道指期貨挫逾500點。



●【貿談變臉】恒生指數曾瀉1,100點，半日跌994點或3.31%，報29,086點，重磅股全冧。https://bit.ly/2V2WtS0

-【專家分析】金曹：港股或下試29,000點。

-沈振盈料恒指退守29,000水平。

-政治市博反彈？李偉傑話留意風險！

-金誠控股停牌。

-新股兑吧以6元定價，為招股價的下限價。



●【貿談變臉】

-金管局總裁陳德霖指，中美貿易談判事態出現變化，結果難料；呼籲市民管理風險、應對市場波動。

-金融市場動盪，在岸人民幣挫600點子，低見6.7986；離岸人民幣急跌逾800點子，市場料見6.9。



●香港金融管理局公布，香港外匯基金今年首季賺1,209億港元，按年升2.45倍。



●【即市分析】

-氣氛轉差，港交所難有運行？https://bit.ly/2LoZr3O

-市況轉差吼騰訊認沽證。https://bit.ly/2DQ55FL

-滙豐恒生二選一，好「息」之徒點揀好？https://bit.ly/2JknsXc

-領展快見紅底價？https://bit.ly/2GYi7C1

-【大戶動向】新秀麗獲基金大手增持。https://bit.ly/2PWwr29



●A股快報：3大指數半日瀉5.1%至6.5%，滬綜指跌穿3,000點關，中資金融股全線捱沽。https://bit.ly/2PKrMjs



●【定向降準】人行下周三起對中小銀行實行較低存款準備金率。https://bit.ly/2VTtchn



●亞洲股市：澳股中段續跌，日韓休市。https://bit.ly/2J2thsY



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息續跌至1.01厘；1個月期為1.94厘。



●人行進行200億元人民幣逆回購操作，今日無逆回購到期。



●人民幣中間價下調58點子，報6.7344。



●日經香港採購經理指數(PMI)由3月份的48.0，升至4月份的48.4。



●中國4月財新服務業採購經理指數(PMI)錄54.5，高於預期的54.2。



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：【股民熱話】樓價升定跌？好淡友5大理由 你信邊個？

https://bit.ly/2vCTKVb



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm