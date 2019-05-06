樓價UPDATES：得寶花園一房戶減價5萬速沽

2019年05月06日 12:33
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    樓市暢旺，用家加快入市步伐。牛頭角得寶花園一房戶，首置客睇樓1次，議價5萬港元後即沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

    香港區

    ●灣仔尚翹峰1座高層B室，實用面積475方呎，兩房間隔，原叫價1,380萬元，減價12萬元或約不足1%，最後以1,368萬元易手，實用呎價28,800元。

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    九龍區

    ●將軍澳南豐廣場2座低層E室，實用面積696方呎，三房間隔，由新盤向隅客以956萬元承接，實用呎價13,736元。

    ●奧運站維港灣9座高層H室，實用面積464方呎，兩房間隔，成交價1,020萬元，實用呎價21,983元。

    ●長沙灣碧海藍天1座低層C室，實用面積494方呎，兩房間隔，原叫價890萬元，經商議後以860萬元成交，實用呎價17,409元。

    ●奧運站一號銀海8座中低層C室，實用面積665方呎，三房間隔，以1,720萬元易手，實用呎價25,865元。

    ●牛頭角得寶花園C座高層3室，一房間隔，實用面積282方呎，原叫價520萬元，放盤1個月，吸引外區客洽詢，雙方議價後減至515萬元易手，實用呎價18,262元。

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    新界區

    ●沙田河畔花園B座高層08室，實用面積242方呎，兩房間隔，議價後以500萬元易手，實用呎價20,661元。

    ●火炭御龍山8座高層A室，實用面積1,409方呎，四房間隔，議價後以2,950萬元易手，實用呎價20,937元。

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