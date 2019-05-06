【fb直播】中美貿談變臉　股民嚇成點？

侵侵又攪亂檔，於Twitter貼文話，決定本周五(10日)向中國價值2,000億美元商品加徵關稅至25%；另有傳中方取消周三(8日)與美國的貿易磋商，拖累港股半日急跌逾千點！壞消息是否會進一步發酵？股民要早走早著？



人行隨即宣布，下周三(15日)起對中小銀行實行較低存款準備金率！對A股刺激作用有幾大？



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