【瑞通推介】銀行股輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國4月非農就業職位新增26.3萬人，大幅高於市場預期，加上工資未有上升，通脹升幅受限，令投資者對利息前景及經濟增長預期正面。道指上周五(3日)收報26,504點，升197點或0.8%。不過，美國總統特朗普深夜突然表示，美國周五(10日)向中國價值2,000億美元貨品上調關稅稅率至25%。另有傳中國擬取消本周與美國的貿易談判。



周一(6日)A股假後復市，開市即大跌3%，恒指亦捱沽。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾5,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾640萬元，反映投資者續看淡後市。上周五其牛證街貨重貨區為收回價29,400至29,499點，周一早段隨市大跌已被收回，而熊證街貨重貨區為收回價30,300至30,399點。



滙豐控股首季業績勝預期，列帳基準除稅前盈利按年增長30.66%至62.13億美元，並將於年中決定回購股份行動。該公司業績普遍獲券商唱好，股價上周五盤中曾漲3.3%，高見70.5元，收市仍漲2.1%，收報69.7元，連升5個交易日。不過受累大市氣氛轉差，周一早段回調逾2%，下試68元水平。上周五分別有470萬和215萬元分別淨流入其好倉和淡倉。



恒生銀行宣布派發今年第1次中期股息1.4元，較去年同期增加7.7%，有券商看好集團可受惠經濟回暖、股市交投再趨活躍等，有利集團的佣金和利息收入。該股股價上周五收市飆升4%，以全日高位212.6元收市，成交同步大增，創逾7個月高。股份周一早段亦跌逾3%，回至210元之下。上周五有近210萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄14萬元淨流出。



中銀香港首季減值準備前經營溢利按年增長4.9%，上周五股價升逾1%，以近全日高位35.85元收市，企於多條主要平均線之上。周一早段跌約4%，跌穿35元，10天和20天線亦告失守。逾100萬元在上周五淨流入其好倉。



瑞通相關認股證之選擇：

滙豐控股輕微價外、中短期購證(28471)，行使價72.9元，2019年8月到期，實際槓桿17倍。輕微價外、中年期沽證(17689)，行使價63.8元，2019年12月到期，實際槓桿8.1倍。



恒生銀行貼價、中短期購證(16870)，行使價208.8元，2019年9月到期，實際槓桿8.4倍。



中銀香港貼價、中年期購證(28311)，行使價35.88元，2019年12月到期，實際槓桿6倍。



港交所輕微價外、中短期購證(29156)，行使價288元，2019年9月到期，實際槓桿9.5倍。貼價、中短期沽證(16662)，行使價255元，2019年11月到期，實際槓桿7.1倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指熊證(59190)，收回價29,790點，槓桿比率31.5倍。



騰訊牛證(58032)，收回價362.2元，槓桿比率21.4倍。熊證(59780)，收回價402.9元，槓桿比率12.1倍。



滙豐控股牛證(57462)，收回價65.68元，槓桿比率18.9倍。



友邦牛證(69712)，收回價76.1元，槓桿比率14.5倍。熊證(64586)，收回價84.5元，槓桿比率16.2倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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