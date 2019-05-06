【高盛推介】博騰訊　留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：美國總統特朗普指與中國的貿易談判緩慢，宣布計劃於周五(10日)提高對2,000億美元中國商品的關稅至25%，有美國傳媒報道指中國考慮取消本周與美國的貿易談判。恒指急跌超過千點。重磅股騰訊控股跟隨大市回落。



觀察個股認股證資金流向，可見近期騰訊認購證出現日買日賣的情況，以過去5個交易日計，則共錄得約2,200萬港元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。



投資者如計劃部署訊騰訊認購證，宜重新審視市場上的產品，不要只專注在早前留意，現時變得較價外的產品。現時市場上活躍的騰訊認購證中有部分已經超過10%價外，投資者宜轉移留意較貼價的產品，可留意輕微價外證中槓桿較高的購證(25364)及購證(26913)。



購證25364，行使價400.6元，2019年8月23日到期，實際槓桿9.8倍，行使價372至410元之間、3個月期以上、街貨低於20%的產品中槓桿最高。



購證26913，行使價388.2元，2019年7月24日到期，實際槓桿11.4倍，行使價372至410元之間、2個月期以上的產品中槓桿最高。



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本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。



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