特步國際：料K-Swiss有1倍以上加價空間

體育用股特步國際(01368)近期動作多多，繼3月初與戶外用品品牌Merrell及跑鞋品牌Saucony母企Wolverine成立合資公司，上周宣布擬拆2.6億美元(約20.28億港元)收購美國運動鞋履品牌K-Swiss、法國軍靴品牌Palladium及Supra等品牌母企E-Land Footwear USA全部股權。



特步主席兼行政總裁丁水波在股東周年大會後表示，兩個項目早在2至3年前已有溝通及部署，強調不是短時間的決定，完成是次收購後，短期內暫未有新的收購部署。



新收購的公司部分業務在去年錄得虧蝕，首席財務官楊鷺彬表示，有信心有關業務今年能止蝕，不會為集團帶來太大影響，又指相關銷售規模只佔整個集團規模約22%。



他續稱，K-Swiss具增長潛力，相信之後會有1倍以上的加價空間，而Palladium品牌較成熟，故提價空間不大。



至於收購後的部署，丁指出，將先做好後端工作，如品牌定位、研發等，然後進行推廣及開店等工作，預料會在2020年底至2021年初對公司收入與效益帶來貢獻。



對於集團早前進行配股集資。他指，「如果不是收購，怎會輕易配股」，集資是為更長遠發展作支持，強調現時集團現金流充足。



被問及中美貿易摩擦升溫對集團的影響。他表示，美國總統特朗普的決定基於商業角度。由於集團現在沒有產品出口至美國，而新收購業務的產品主要在越南及柬埔寨生產，即使美國未來對中國加徵關稅，對集團不會有影響。



楊補充，中美貿易摩擦對集團去年業績有一點正面影響，因為供應商為保持現金流，為提早還款的客戶提供2%至3%折扣，帶動集團去年的毛利率有所提升。



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