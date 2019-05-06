出年電費加少啲？　中電：燃料成本升緊！

中電控股(00002)集團總監兼中華電力副主席阮蘇少湄表示，准許回報率下降對市場電費負擔有幫助，問題是總電價還有燃料成本等一籃子因素，而燃料成本正在上漲，電費將來如何要待公司年底與政府商討才知道。公司首席執行官藍凌志提到，天然氣佔香港發電燃料比重明年要升至50%。



阮表示，海上天然氣接收站造價(中電方面)為50億港元。藍補充，建造它的成本比起中電每年擲的燃料開支相對地小，而且公司可以擴闊燃料供應來源去控制成本。



至於可再生能源上網電價計劃，阮表示，截至今年3月底，中電收到約2,500份申請，83%已經獲批，產能合共44兆瓦，個案處理時間最快兩個月，平均5個月。所有申請當中約3/4來自村屋，其餘主要是工商業。



藍指出，雖然很多個案處理相對簡單，但有些地方如新界偏遠地區基建不足，公司要再花時間跟申請人解釋清楚問題所在，因此有個案需要「縮水」或進度拖慢。阮強調，公司支持香港市場發展可再生能源，亦會全力與申請人協調。



被問到向內地買電是否大趨勢，阮稱，中電與內地連網迄今已經超過30年，將來所有基建都要考慮協同效益，尤其是中港兩地都要走向清淨能源和減輕碳排放。據公司了解港府今年會就香港電力未來發電的方向展開公眾諮詢，跟內地多點合作是一個選項。



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