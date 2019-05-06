中電：貿戰升級影響細　未來幾年拓海外業務

中電控股(00002)首席執行官藍凌志表示，中美貿易衝突升級對集團的影響輕微，中電會繼續集中發展內地風電和太陽能業務，又指陽江核電廠六號機組今年下半年投產後，會為集團帶來新的盈利貢獻。



他表示，中美貿易摩擦對中電的衝擊主要在於燃料入口，尤其是現在美國是世上主要的天然氣出口國，惟集團在內地的發電組合以核電和可再生能源為主，並不需要很多美國的能源，旗下核電廠亦已建成，並不需要美國的燃料和技術，因此中美貿易衝突升級對集團影響相當輕微(quite minimal)。但當前環境下，集團確實有需要擴闊燃料來源。



他又提到，中電香港售電的准許回報率去年10月開始下降1.99個百分點至8%，基於香港業務對集團純利貢獻高達三分之二，中電盈利將會因此受壓，但中電目標是在未來幾年擴展海外業務。



至於盈利貢獻最大海外業務—澳洲，他坦言當地能源結構的轉變要較多時間進行，政策要更加清晰，電價高令今年零售客戶流失率處於較高水平。過去幾年澳洲批發電價上漲是因為當地發電結構正從煤炭為主，轉型至可再生能源，一些煤電廠要關閉。然而，澳洲市場複雜，電力公司頗多，而且不同州分有不同監管政策。



他認為，政府需要為能源改變有更佳統籌，「除非你有電網將電力輸送到需求最高的城市，否則你不能興建一個風電場」。而中電的角色在於投資儲電池和管理能源供需的新科技。



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