【即市分析】中美貿談生變　中資金融股有排跌？

東方產經專欄作者帥哥：美國總統突指周五起將對2,000億美元中國貨品的關稅稅率上調至25%，中美貿易談判突生巨變，中港股市雙雙急插。中資金融股首當其衢成為市場拋售對象，建設銀行(00939)、工商銀行(01398)、中國銀行(03988)、農業銀行(01288)及 招商銀行(03968)分別跌2.3至5.5%不等。



早前升勢較好的內險股及中資券商股沽壓更重，中國人壽(02628)、中國平安(02318)、新華保險(01336)跌5至8%不等；中信証券(06030)、海通證券(06837)等各跌8.5%至9.6%，50大成交榜幾乎全線下跌。



雖然人行實際定向降準，決定從5月15日開始，對聚焦當地、服務縣域的中小型​​銀行，實行較低的優惠存款準備金率，料釋放長期資金約2,800億元人民幣。不過，遠水似乎救唔到近火，短線恐慌情緒升溫，市場料將無視一切利好消息，加上早前大市累升已多，投資者心態當然先沽為妙，相信中資金融股短線將進一步受壓，現階段勿手多博反彈。

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