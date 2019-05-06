【貿談變臉】邪到你唔信！「丁蟹效應」又應驗

港股周一(5月6日)暴瀉千點，姑勿論甚麼原因，最少再次證明「丁蟹效應」絕對名不虛傳，今次又再應驗！事關由鄭少秋(秋官)主演的《詭探前傳》已於4月29日晚上播出，預計一直播到6月7日。此前已有不少輿論擔心期間股市會大冧，結果僅僅播出一星期就被「烏鴉口」言中。



事實上，自從秋官於1992年飾演《大時代》丁蟹角色，播出後適逢港股大冧市，事後被視為「丁蟹效應」後，他每每有新劇上演，甚至僅重播，港股都會聞風色變，連外國媒體也曾經報道。今次禍不單行的是，港股剛巧遇上「五窮六絕」，結果劫數難逃。



回看去年10月，他主演的新劇《將夜》播出，結果港股整個第4季都沒有好表現。2015年港股「大時代」時，媒體就特地重播《大時代》，以為「有心插柳」會冇事？結果股民又中招。



根據統計，過去秋官只要有新劇播出，港股極大機會遇上災難，例如1992年《大時代》、1994年《笑看風雲》、1995年《男人四十一頭家》、1996年《天地男兒》等。事後均證明「丁蟹效應」不容忽視。



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