【貿談變臉】理文造紙加快在越南設立生產線

理文造紙(02314)首席執行官兼執行董事李文斌出席股東周年大會後表示，美國向中國徵收10%關稅，令中國市場對包裝紙需求萎縮約10%，難以預測今次美方向中國加徵關稅提升至25%對市場的影響有多大。



他指出，在美方向中方徵收10%關稅時，許多廠家已轉向其他地方落單，會否調整在中國的產能是言之尚早，強調不樂見中美貿易關係緊張，不過公司會跟隨客戶步伐，以捕捉客戶需求。



他續稱，公司會加快在越南設立生產線、增加出口市場及提升衞生紙業務的佔比，以彌補包裝紙業務的影響。今年6月越南衞生紙產能將由60萬噸增至78萬噸，又會在投資在越南及中國以外的地區，投產時再作公布。



至於包裝紙價格走勢，李指出，包裝紙價格隨原材料廢紙價格而調整，現時中國廢紙價格為每噸100至200元人民幣上落，但有關價格仍視乎市場需求。



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